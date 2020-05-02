На Херсонщине обнаружили 17 новых случаев заболевания COVID-19

Новости Украины:В Херсонской области еще 17 человек заразились коронавирусом.

В Херсонской области обнаружили 17 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

«За сутки специалистами областного лабораторного центра Минздрава проведено 228 ПЦР-исследований на выявление коронавируса, из них 17 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это 15 человек из Каховки: двое медицинских работников Каховской ЦРБ; 12 человек - контактировавших с больными коронавирусом в быту и на предприятии, где было обнаружено массовое заражение; одно лицо, поступившее на лечение с диагнозом ОРВИ.

Кроме того, коронавирус обнаружен у 45-летнего медицинского работника из Херсона. Этого человека госпитализировали сначала с диагнозом ОРВИ средней тяжести.

Также сегодня COVID-19 диагоностовано у 35-летней жительницы из Чаплинского района.

По состоянию на 2 мая в Херсонской области 138 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Из них 52 уже выздоровели, двое умерли.