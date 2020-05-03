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Возле Куликова поля в Одессе мужчину избили из-за украинского языка

Возле Куликова поля в Одессе мужчину избили из-за украинского языка
00:36 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Возле Куликова поля неизвестные избили мужчину из-за украинского языка.

В Одессе за общение на украинском языке напали на мужчину несколько человек, пришедших с цветами к Дому профсоюзов. Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел возле Куликова поля, где собралась очередь желающих, пришедших с цветами, чтобы возложить их к Дому профсоюзов. В этом здании 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков погибли люди.

Вблизи входа находился проукраинский блогер из города Черноморска Одесской области Валентин Ткачук. Несколько женщин, стоявших в очереди, обратили внимание, что он общается на украинском языке и потребовали, чтобы он перешел на русский. Как пояснил журналистам Ткачук, он ответил женщинам, которые его провоцировали, что является гражданином Украины, и будет разговаривать на государственном языке. В полемику неожиданно вступил стоявший в очереди молодой мужчина.

По словам Ткачука, тот оскорблял его, громко ругался матом. Затем «подключился» еще один мужчина и блогеру начали наносить удары, в частности, кто-то ударил его ногой.

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«Я не знаю этих людей… Конфликт произошел, потому что я говорил на украинском языке. Такого раньше не было», - подчеркнул Ткачук, добавив, что обратится в полицию. Правоохранители, находившиеся на месте происшествия, пресекли конфликт, но никого не задержали.

Напоминаем, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, представители «Правого сектора». Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди. Сегодня из-за карантина возложить цветы к Дому профсоюзов полиция пускает только по два человека.

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Одесса, Полиция, Блогер, Куликовое поле, 2 мая.
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