В Запорожской области психически больной и два мальчика устроили погром на кладбище (Фото)

Новости Украины:В полиции открыли уголовное производство. Всех участников надругательства над могилами кладбища в Гуляйполе уже установили.

На кладбище в Запорожской области повредили более 20 могил - среди вандалов два 10-летних ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

2 мая в полицию Гуляйполя сообщили о том, что на кладбище неизвестные повредили могилы - повалили кресты и памятники. Всего от рук вандалов пострадали более 20 надгробий.

Полицейским оперативно удалось установить причастных к надругательству над могилами. Ими оказались трое местных жителей: два 10-летних мальчика и 27-летний мужчина, страдающий психологическими расстройствами. Решается вопрос о направлении последнего на проведение судебно-психиатрической экспертизы.

В полиции открыли уголовное производство по факту надругательства над могилами. С детьми и их родителями сотрудники ювенальной превенции проводят профилактические беседы. Проводится досудебное расследование. Решается вопрос о об обращении в суд с ходатайством о применении принудительных мер воспитательного характера в отношении к несовершеннолетним.