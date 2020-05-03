В Одессе водитель пытался скрыться от полиции

Новости Украины:В Одессе мужчина на автомобиле пытался скрыться от патрульных.

Сегодня в центре Одессы задержан нарушитель правил дорожного движения, который при попытке скрыться таранил патрульный автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, рано утром экипаж патрульной полиции обнаружил автомобиль Audi, который двигался с выключенным ближним светом фар по улице Пантелеймоновской.

На требование полицейских остановиться водитель не реагировал и пытался скрыться от патрульных.

«Двигаясь по Ольгиевскому спуску, нарушитель совершил столкновение со служебным автомобилем полиции Toyota и покинул место ДТП. Впоследствии, на улице Пастера водитель на Audi врезался в препятствие, в результате чего остановился», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что, общаясь с полицейскими, водитель вел себя агрессивно, пытался убежать. Его поведение и внешний вид свидетельствовали о наркотическом опьянении.

Патрульные задержали мужчину с применением спецсредств, и составили на него административные материалы за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также - за совершение ДТП и оставление места происшествия.