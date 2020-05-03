В Киеве перекроют еще один путепровод

Новости Украины:В столице ограничат проезд путепроводом на улице Сержа Лифаря из-за ремонта.

В Киеве с завтрашнего дня, с 8:00 до 22:00 4 июня на путепроводе на улице Сержа Лифаря частично ограничат движение.

Об этом сообщает пресс-служба КК «Киевавтодор».

«На путепроводе над скоростным трамваем на улице Сержа Лифаря (пересечение с улицей Оноре де Бальзака) дорожники начнут средний ремонт. Во время работ движение будет частично ограничено», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтники будут обновлять деформационные швы и покрытие.

Напоминаем, в Киеве со 2 мая закроют проезд по Борщаговскому путепроводу в сторону Кольцевой дороги в связи с проведением капитального ремонта.