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В зоне ООС один украинский военный получил ранение, трое - боевые травмы

В зоне ООС один украинский военный получил ранение, трое - боевые травмы
07:30 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:За прошедшие сутки в районе проведения ООС на Донбассе террористы 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военный получил ранение, трое - боевые травмы.

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего ранение получил украинский военнослужащий, еще трое были травмированы, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое - боевые травмы", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

По информации штаба, боевики открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" дважды зафиксированы обстрелы из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинских позиций у Широкино.

По окрестностям Богдановки боевики дважды вели огонь - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки, Каменки и Пищевика были применены гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

У Старогнатовки боевики дважды применяли стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по украинским позициям у Орехово боевики вели огонь из минометов 82-го калибра, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали окраины Крымского.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение", – подчеркнули в штабе.

День в ООС: шесть обстрелов, трое военнослужащих травмированы

По данным украинской разведки, 3 мая украинские военнослужащие уничтожили одного боевика и не менее одного ранили.

По информации штаба ООС, с начала текущих суток боевики обстреляли украинские позиции в районе оперативно-тактической группировки "Север". По защитникам Крымского был открыт огонь из 120-мм минометов и станковых противотанковых гранатометов.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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