Аваков: В Украине из-за карантина значительно уменьшилось количество преступлений

Новости Украины:На 50% уменьшилось количество регистрации случаев ограблений, краж - на 41%.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил значительное уменьшение регистрации количества отдельных видов преступлений за время карантина.

Об этом он заявил во время внеочередного заседания Кабинета министров.

"Регистрация отдельных видов преступлений за время карантина: у нас умышленные убийства уменьшились на 36%, тяжелые телесные повреждения - на 68%, на 30% уменьшились разбои, на 50% - грабежи, кражи - на 41%, мошенничество хулиганство также уменьшилось", - сказал Аваков.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 22 мая.