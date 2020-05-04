Боевики четыре раза обстреляли позиции военных на Донбассе

Новости Украины:Боевики с полуночи 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, 4 раза нарушили режим прекращения огня с начала понедельника, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:30 сегодня, 4 мая, российско-оккупационные войска нарушили режим четыре раза, в том числе с применением запрещенного оружия", - сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяникв ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Так, в половине шестого утра в районе Крымского враг выпустил в сторону украинских опорных пунктов 5 мин 120-го калибра и дважды выстрелил из станкового гранатомета. Во второй раз с начала суток боевики применили оружие у н.п.Верхнеторецкое, где использовали миномет 82-го калибра и вели огонь из станковых и автоматических гранатометов.

Кроме того, утром фиксировались нарушения противником режима прекращения огня вблизи н.п.Новотроицкого и Авдеевки.

"По состоянию на сейчас ситуация стабильная и контролируемая украинскими войсками. Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи, находясь в полной боевой готовности. По имеющейся информации, с начала суток боевых потерь в рядах наших войск нет, потери противника уточняются", - отметили в Минобороны.