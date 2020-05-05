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В Кременчуге запускают общественный транспорт

В Кременчуге запускают общественный транспорт
13:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: 05366.com.ua

Новости Украины:Местные власти решили пойти дальше в ослаблении карантина в Кременчуге и с 12 мая запускают городской транспорт.

В Кременчуге Полтавской области с 12 мая планируют возобновить работу общественного транспорта, заявил городской голова Виталий Малецкий.

"Планируем перевозить людей, потому что экономика заработать должна уже... Транспорт будет перевозить по количеству сидячих мест, с очередями на остановках. Вне очереди - только медики. Медиков будут возить без очереди и бесплатно. Все остальные будут платить. Льготных перевозок не будет. С предприятиями возможно возобновим компенсацию по медикам", - заявил мэр, сообщает местное издание "Кременчугская газета".

Начальник управления транспорта Руслан Ивашина уточнил, что окончательное решение будет приниматься в соответствии с решением Кабинета министров Украины.

Как сообщалось, правительство с 11 мая смягчает карантин для малого и среднего бизнеса: Кабмин поддержал предложения Минэкономики расширить перечень разрешенных во время карантина видов хозяйственной деятельности и разрешить работу торгового и бытового обслуживания граждан.

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До 11 мая также будут доработаны нормы, которые еще расширят перечень видов хозяйственной деятельности на первом этапе ослабление карантина. Решения должны быть приняты на следующих заседаниях правительства.

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Транспорт, Кременчуг, Карантин, Общественный транспорт.
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