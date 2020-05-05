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Кличко: В Киеве разрешена работа кофеен на вынос

Кличко: В Киеве разрешена работа кофеен на вынос
13:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Власти Киева разрешили работу кофеен на вынос в рамках пакета мер по ослаблению карантина в связи с пандемией коронавируса CОVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве разрешена работа кофеен на вынос.

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение разрешить столичным кофейням работать на вынос", - сказал Кличко на брифинге во вторник.

По словам мэра, это решение является справедливым и поможет восстановиться бизнесу.

Кроме того, он отметил, что 5 мая в Киеве открылось три рынка, а завтра откроется еще два.

Как сообщалось, по состоянию на 5 мая в Киеве 1583 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

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Виталий Кличко, Киев, Кофейни, Covid-19, ПЦР-тесты.
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