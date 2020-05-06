Синоптики советует воздержаться от походов в горы и на высокогорье

Новости Украины:6 мая и в течение первой половины дня 7 мая во Карпатах ожидается значительное ухудшение погодных условий.

В среду в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 6 мая в Карпатском регионе значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 15-20 м / с. Днем в восточных, большинстве южных, Днепропетровской и Полтавской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности)", – говорится в сообщении, на официальном сайте ведомства в среду утром.

Ожидается прирост снежного покрова высотой:

на среднегорье - до 20 см,

на высокогорье - до 35 см!

Специалисты советуют воздержаться от походов в горы и на высокогорье.

Напомним, в четверг, 7 мая, в Украине временами дождь (на юге и востоке страны небольшой), в западных областях ночью значительные дожди. Ветер северо-западный, западный, 5-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9°, в западных областях 1-6° тепла; днем 10-15° тепла, в восточной части ночью 8-13°, днём 16-21°.

В Киеве 7 мая ночью - без существенных осадков, днем умеренный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла; днем 10-13°.