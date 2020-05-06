Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

Новости Украины:В центре Киева усилили дежурство полиции: под стенами правительства будет массовая акция.

По информации правоохранителей сегодня в центральной части города Киева, в частности, под стенами правительства, будет запланирована массовая акция. Полицейские заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабмина. Для обеспечения общественной безопасности и порядка правоохранители заступили на дежурство.

"Организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. Для безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение по отдельным улицам в центре столицы", - добавили в полиции.