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Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева
09:49 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:В центре Киева усилили дежурство полиции: под стенами правительства будет массовая акция.

По информации правоохранителей сегодня в центральной части города Киева, в частности, под стенами правительства, будет запланирована массовая акция. Полицейские заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение массовых акций, в том числе под зданием Кабмина. Для обеспечения общественной безопасности и порядка правоохранители заступили на дежурство.

Киев: Массовых мероприятий 8 и 9 мая в столице не будет

"Организаторы мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. Для безопасности дорожного движения правоохранители ограничили дорожное движение по отдельным улицам в центре столицы", - добавили в полиции.

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Киев, Акция протеста, Полиция, Кабмин.
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