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Среда, 06.05.2020
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В Украине коронавирус подтвердили еще у одного военнослужащего

В Украине коронавирус подтвердили еще у одного военнослужащего
10:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Вооруженных силах Украины в сутки зафиксирован еще один случай инфицирования коронавирусом, всего болеют 30 человек, 49 - уже выздоровели.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро среды, 6 мая, коронавирусом болеют 30 человек, при этом выздоровели уже 49, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 6 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 30 человек. Также за период пандемии выздоровели 49 человек и два летальных случая", - сказано в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрирован 1 новый случай COVID-19.

Военнослужащий в Одесской области лечится дома под наблюдением медицинской службы, его состояние здоровья удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 257 человек. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 97 человек.

В ВСУ коронавирусом заболели еще двое военных

Как сообщалось, 6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Во Львовской областной инфекционной больнице16 апреля от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.

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Военные, ВСУ, Коронавирус, Covid-19.
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