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"Преступная халатность": Минреинтеграции заявило об угрозе для жизни сотен тысяч жителей ОРДЛО

"Преступная халатность": Минреинтеграции заявило об угрозе для жизни сотен тысяч жителей ОРДЛО
23:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:В Минреинтеграции заявили об угрожающем загрязнении водохранилищ на оккупированном Донбассе.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили об угрожающем состоянии водохранилищ на Донбассе, которые загрязнили оккупанты.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"С конца 2019 года вследствие преступной халатности российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей нарушена работа двух водохранилищ и вызвано их загрязнение, чем создана прямая угроза для жизни и здоровья сотен тысяч граждан, а также для местной экосистемы", - говорится в сообщении.

По информации министерства, во временно оккупированных районах Донецкой области в результате длительного неконтролируемого сброса неочищенных стоков шахты "Булавинская" в Волынцевского питьевого водохранилища, расположенного на восток от города Енакиево, зафиксировано значительное нарушение гигиенических и экологических показателей.

В частности, нормы о предельно допустимой концентрации в воде нефтепродуктов превышены в 6 раз, нитратов – в 5,7 раза, сульфатов – в 3,5 раза, а цинка – почти в 4 раза.

Отмечается, что Волынцевское водохранилище используется как источник питьевой воды для городов Енакиево, Дебальцево, Шахтерск, Чистяково (ранее Торез) и других населенных пунктов, где проживает более 300 тыс. человек.

"Оккупационная администрация знает о наличии проблемы, однако адекватных мер не принимает. С начала года загрязненные стоки шахты загрязнили в водохранилище около 25% воды. Поскольку фильтрационные станции водохранилища не рассчитаны на очистку воды с такими санитарно-химическими показателям, при сохранении тенденции оно станет совершенно непригодным для использования до конца 2020 года", - отмечают в министерстве.

На данный момент забор воды из Волынцевского водохранилища временно прекращен, вода для потребления подается из канала "Северский Донец-Донбасс".

Однако, в ведомстве считают, что вскоре ситуация может выйти из-под контроля, ведь канал нуждается в регулярной очистке и плановом ремонте, тогда оккупационная "власть" начнет подавать людям загрязненную воду.

В то же время на оккупированной части Луганской области возникла угроза исчезновения р. Белая и Исаковского водохранилища, которое расположено на восток от города Алчевск.

Так, после прекращения работы водоотливного комплекса шахты "Славяносербская", в результате хозяйственной деятельности Алчевского металлургического комбината (АМК) нарушен баланс работы водохранилища.

В частности, в течение 2019 года забор воды для нужд комбината превысил поступления шахтных воду на 5 млн куб. метров - уже зафиксировано обмеление водохранилища и реки Белая.

По результатам мониторинга и отбора проб, проведенного в конце марта 2020 года, класс качества воды в Исаковском водохранилище понижен с "умеренно загрязненная" на "загрязненная".

В Минреинтеграции отмечают, что планы лиц, которые контролируют АМК, увеличить производство и забор воды для технических нужд, приведут к уничтожению и реки, и водохранилища.

"Минреинтеграции считает это подтверждением захватнических действий государства-оккупанта, которое безжалостно эксплуатирует оккупированную территорию, создавая угрозы для людей, экологии и уничтожая возможность развития агломерации Алчевск-Перевальск и прилегающих районов в стратегической перспективе", - подчеркнул заместитель министра Давид Макарьян.

Он отметил, что министерство обратилось к международным организациям в рамках установленного мандата с просьбой проверить указанные факты и принять меры реагирования.

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Все по теме:

Вода, ОРДЛО, Минреинтеграции, Волынцевское водохранилище.
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