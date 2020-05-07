Засыпало песком: в Харьковской области погибла 8-летняя девочка

Новости Украины:В Харьковской области троих детей засыпало песком.

В Харьковской области трех детей, которые играли вблизи песчаного карьера, засыпало песком. В результате обвала погибла 8-летняя девочка, передает УНН со ссылкой на сообщение ГУ НП в Харьковской области.

Как сообщили в полиции, 6 мая около 15:20 поступило сообщение о том, что вблизи Золочева детей засыпало песком.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководители отделения. По указанному адресу стало известно, что трое детей 9, 8, 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера. Внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком. Двух из них удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом только через 15-20 минут без сознания. Несмотря на принятие реанимационных мероприятий ребенка спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Следственным отделом Золочевского отделения полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.