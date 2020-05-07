Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности
Кулеба: Украина превращается в гаранта глобальной продовольственной безопасности
"Новая нормальность": в ВОЗ напомнили о шести правилах выхода из карантина
"Новая нормальность": в ВОЗ напомнили о шести правилах выхода из карантина
УЕФА определился с датой проведения четвертьфинала ЛЧ Ювентус - Лион
УЕФА определился с датой проведения четвертьфинала ЛЧ Ювентус - Лион
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях
Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях

Коронавирус: число инфицированных в Ровенской области превысило 800 человек

Коронавирус: число инфицированных в Ровенской области превысило 800 человек
02:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Количество инфицированных коронавирусом в Ровенской области перевалило за 800 человек.

По состоянию на вечер 6 мая на Ровенщине подтверждено 37 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

Так, новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 обнаружены у:

  • 8 жителей из Ровно.
  • 22 из Ровенского района (2 — пгт Клевань, 1 — пгт Квасилов, 19 — с.Зоря)
  • 1 из Гощанского района (с.Подоляны)
  • 1 из Сарны;
  • 2 из Корецкого района (с.Свитанок)
  • 1 из г.Вараш;
  • 2 из Здолбуновского района (Здолбунов и с.Богдашив)

Председатель ОГА сообщил, что возраст больных составил от 17 до 82 лет.

"Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 832 случая заболевания COVID-19. Из них 19 летальных. Сегодня умерла 80-летняя женщина из Сарн. И уже 124 человека выздоровели. Дважды отрицательный результат ПЦР-тестирование у 24 ровенчан", — сообщил Коваль.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 309 образцов.

"Больницы в Ровенской заполнены COVID-больными на 20%. В области дефицита мест для больных коронавирус нет", — добавил председатель ОГА.

Более сотни медработников в Харьковской области заразились коронавирусом

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ровенская область, Коронавирус, Виталий Коваль, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, какой Вы в отношениях
02 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
03 Волшебство: Тина Кароль показала необычное дерево, растущее в ее саду
04 "Ждал этого три месяца": Влад Яма поделился подробностями личной жизни
05 Беллью рассказал о силе удара Усика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп: Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в США
Трамп: Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в США
Впервые за 116 лет: в Нью-Йорке закрыли метро
Впервые за 116 лет: в Нью-Йорке закрыли метро
Коронавирус: комендантский час в Сербии отменили
Коронавирус: комендантский час в Сербии отменили
Юбки 2020 года: модные тенденции (Фото)
Юбки 2020 года: модные тенденции (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь