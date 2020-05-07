Коронавирус: число инфицированных в Ровенской области превысило 800 человек

Новости Украины:Количество инфицированных коронавирусом в Ровенской области перевалило за 800 человек.

По состоянию на вечер 6 мая на Ровенщине подтверждено 37 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, передает УНН.

Так, новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 обнаружены у:

8 жителей из Ровно.

22 из Ровенского района (2 — пгт Клевань, 1 — пгт Квасилов, 19 — с.Зоря)

1 из Гощанского района (с.Подоляны)

1 из Сарны;

2 из Корецкого района (с.Свитанок)

1 из г.Вараш;

2 из Здолбуновского района (Здолбунов и с.Богдашив)

Председатель ОГА сообщил, что возраст больных составил от 17 до 82 лет.

"Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 832 случая заболевания COVID-19. Из них 19 летальных. Сегодня умерла 80-летняя женщина из Сарн. И уже 124 человека выздоровели. Дважды отрицательный результат ПЦР-тестирование у 24 ровенчан", — сообщил Коваль.

Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 309 образцов.

"Больницы в Ровенской заполнены COVID-больными на 20%. В области дефицита мест для больных коронавирус нет", — добавил председатель ОГА.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 13 184 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 327 — летальные.

В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.