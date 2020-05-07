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Четверг, 07.05.2020

Возле Мелитополя пронесся гигантский смерч (Видео)

Жители Мелитопольского района Запорожской области 5 мая стали очевидцами смерча, редкого природного явления. Видео происшествия опубликовано в соцсети, передает "РиаМ". Инцидент произошел вчера вечером, 5 мая, в Мелитопольском районе около села Степное. На видеозаписи видно, что смерч не сильно "разгулялся" и бушевал только над полем, до самой дороги или до жилых домов он не добрался. Огромная воронка, которая достигла в высоту несколько сотен метров, уходя в облака, появилась накануне грозы и успела сильно напугать местный жителей. Однако, к счастью, "торнадо" не принес каких-либо разрушений, пройдя стороной людей и строения
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Погода, Запорожье, Буря, Смерч, Мелитополь.
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