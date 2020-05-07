"Карантинный" рейд: столичная полиция провела осмотр железнодорожного вокзала (Видео)

Новости Украины:Киевские полицейские провели профилактический рейд возле жд вокзала.

Полицейские Киева провели профилактический рейд возле железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает прессслужба столичной полиции.

"Столичные полицейские совместно с представителем санитарно-эпидемиологической службы провели очередной профилактический рейд и разъяснили гражданам о необходимости соблюдения карантина. Во время мероприятия правоохранители отработали территорию вокруг Центрального железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители провели профилактические беседы с гражданами о карантинных мероприятиях.

Во время беседы полицейские интересовались, не нуждаются ли они в медицинской помощи, и в случае необходимости предлагали вызвать скорую, а сотрудник санитарно-эпидемиологической службы проводил температурный скрининг.