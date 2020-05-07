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ООС: боевики снова нарушали "тишину", ранены двое военных

ООС: боевики снова нарушали "тишину", ранены двое военных
17:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: mil.gov.ua

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций за сутки.

На Донбассе боевики обстреляли позиции украинских подразделений, в результате чего двое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что 7 мая, вооруженные формирования РФ в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

"Так, против защитников населенного пункта Старогнатовка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17. Один военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

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Также, по позициям Объединенных сил, недалеко от Новотошковского, противник вел огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм. В результате обстрела был ранен один украинский защитник.

"Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения, им предоставлена надлежащая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Донецкой области с начала года изъяли около 30 тыс. боеприпасов.

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Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.
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