На Львовщине пропала 16-летняя девушка (Фото)

Новости Украины:На Львовщине полиция ищет пропавшую девушку.

Во Львовской области объявлено в розыск несовершеннолетнюю Екатерину Смолинскую 2004 года рождения, жительницу села Годовица Пустомытовского района, сообщает "Гал-инфо".

Как пишет издание, 7 мая около полуночи девочка вышла из дома и до сих пор не вернулась. По предварительной информации, могла идти в город Яремче Ивано-Франковской области.

Приметы пропавшей девочки: рост 165 см, короткая стрижка, волосы окрашены в желтый цвет. Одета в шапку желтого цвета, разноцветную куртку (узор синий, фиолетовый, белый, черный), черные брюки, на ногах - черные ботинки. С собой имела пакет желтого цвета и черный туристический рюкзак.

Напоминаем, в Азовском море ищут трех рыбаков, которые сегодня вышли в море близ Бердянска на деревянном баркасе и с ними утрачена связь.