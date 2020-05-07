На Херсонщине еще 3 случая коронавируса

Новости Украины:На Херсонщине еще три человека заболели коронавирусом.

В Херсонской области выявлено еще три случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

"За последние сутки специалистами областного лабораторного центра Минздрава проведено 282 ПЦР-исследований на выявление коронавируса, по результатам чего имеем 3 новых случая", - говорится в сообщении.

Сообщается, что COVID-19 обнаружены у мужчины 47 лет с Каховского района, обследованного с подозрением на COVID-19. Состояние средней тяжести, подключения к аппарату ИВЛ не требует.

"Женщина 46 лет из Скадовского района и женщина 37 лет из города Каховка. Все они находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что пять человек из Алешковского района выздоровели.

"Поэтому по состоянию на 7 мая в области 149 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 67 из них уже выздоровели, и, к сожалению, есть 2 летальных исхода", - говорится в сообщении.