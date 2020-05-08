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В харьковской многоэтажке произошел пожар (Видео)

В харьковской многоэтажке произошел пожар (Видео)
00:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: times.kharkiv.ua

Новости Украины:В Харькове произошел сильный пожар в многоэтажном доме.

В Харькове вечером 7 мая загорелась многоэтажка на улице В.Матросова. Жертв и пострадавших нет.

Об инциденте сообщают очевидцы в сети. По информации горожан, якобы горел мусор между верхними этажами в высотке.

В то же время в комментарии изданию "Харьков Times" помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин рассказал, что из-за возгорания из 9-этажки эвакуировали около 20 жильцов. Выяснилось, что горел мусор и мебель в подъезде.

В Зоне отчуждения и Житомирской областях продолжают тушить очаги пожаров

В результате пожара пострадавших и погибших людей нет. Спасатели получили сообщение о возгорании в 19:03, а в 19:45 ликвидировали его. На месте пожара работали три отделения спасателей на автоцистернах, спасательный автомобиль и автолестница.

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Пожар, Харьков, Огонь, ГСЧС.
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