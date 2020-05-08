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В Черкассах мужчина напал на полицейских при задержании

В Черкассах мужчина напал на полицейских при задержании
05:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Мужчине, который напал на полицейских при задержании в Черкассах, объявили о подозрении.

Под процессуальным руководством Черкасской местной прокуратуры 38-летнему мужчине объявлено подозрение по факту грабежа (ч. 1 ст. 186 УК Украины) и умышленного причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Об этом сообщает Черкасская прокуратура.

Установлено, что житель одного из сел Черкасского района, вечером 4 мая, на почве личных неприязненных отношений совершил с другим мужчиной конфликт и сорвал с его шеи золотые изделия, причинив материальный ущерб на общую сумму более 36 000 гривен.

На следующий день, 5 мая, находясь в Черкассах, умышленно причинил работникам Черкасского районного отделения полиции, выполняя свои служебные обязанности пытались опросить злоумышленника, в отношении которого существовали обоснованные подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 186 УК Украины.

Однако в ответ он совершил активное сопротивление работникам Черкасского районного отделения полиции.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Процессуальным прокурором объявлено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на 5 лет.

Напомним, в Винницкой области группа преступников, среди которых был полицейский - совершила разбойное нападение на мужчину.

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Полиция, Черкассы, Злоумышленник, Нацполиция.
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