Спасатели продолжают тушить торфяники под Чернобылем и на Житомирщине

Новости Украины:Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и в Житомирской области.

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и Олевском районе (Житомирская обл.), сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 8 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников", - сказано в сообщении.

К тушению привлечены 42 человека и 14 единиц техники лесных хозяйств.

В Житомирской области по состоянию на 7:00 8 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь по ликвидации отдельных очагов тления торфяников в Олевском районе.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 44 человека и 12 единиц техники, из них от ГСЧС 28 человек личного состава и 10 единиц техники.