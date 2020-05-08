В Азовском море прошли учения ООС: уничтожили условный вражеский десант (Видео)

Новости Украины:Совместными действиями ВСУ и Госпогранслужбы в ходе учений был уничтожен условный вражеский десант.

Корабельно-катерные подразделения Объединенных сил отрабатывали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"В учениях приняли участие малый бронированный артиллерийский катер ВМС ВС Украины "Лубны" и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля "Донбасс" и двух катеров", - говорится в сообщении.

Совместными действиями военнослужащие Вооруженных Сил и Государственной пограничной службы Украины вовремя уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыва противника вглубь обороны, отметили в пресс-центре ООС.