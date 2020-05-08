ООС: возле Широкино ранены трое украинских бойцов

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет об обстрелах украинских позиций.

Российско-оккупационные войска, проигнорировав режим прекращения огня, обстреляли сегодня позиции Объединенных сил близ населенного пункта Широкино, ранены трое военных.

Об этом говорится в сообщении ООС в Facebook.

"Враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов были ранены трое украинских защитников.

"Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - добавили в штабе ООС.

Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.