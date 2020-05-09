Кличко попросил Саакашвили помочь со сносом секонд-хенда на Шулявке

Новости Украины:Виталий Кличко просит помочь Михаила Саакашвили со сносом секонд-хенда на Шулявке.

Киевский городской голова Виталий Кличко попросил Михаила Саакашвили, которого назначили председателем Исполнительного комитета Нацсовета реформ, помочь решить вопрос со сносом цеха №5 завода "Большевик" для достройки Шулявского моста.

Об этом Кличко заявил в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Прошу вас ... Вот есть Шулявский мост, есть пятым цех, в котором продается секонд-хенд. Мы уже должны были летом полностью развязку запустить. По каким-то непонятным причинам Фонд госимущества не передает это здание ... На государственном уровне мы стучимся и я даже угрожал, что я сяду на экскаватор и снесу цех 5-й цех. Я знаю, что Саакашвили может это сделать. Помогите Днепру, помогите Киеву, мы будем очень благодарны ", - сказал Кличко.

Как сообщалось, Киевский городской совет планирует выкупить цех №5 завода "Большевик", а впоследствии его снести - для того, чтобы достроить Шулявский мост.

Как сообщили в КГГА, Фонд государственного имущества Украины оценил стоимость цеха №5 "Первого киевского машиностроительного завода" в 700 млн грн, однако город не будет платить завышенную цену.