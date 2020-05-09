Ослабление карантина: какие местные карантинные меры остаются в разных регионах

Новости Украины:Речь идет о Житомире, Львове и Киеве.

Украина начнет постепенно выходить из карантина, введенного постановлением Кабмина из-за распространения нового коронавируса COVID-19, 11 мая. Массовые мероприятия на это время отменены на правительственном уровне.

На местном уровне также вводят ограничения, говорится в сюжете ТСН.

Житомир

Так, Житомир стал одним из первых в Украине, где несмотря на общенациональный карантин разрешили работать парикмахерским и ресторанам. В городе с 9 мая, с 13 часов и до 6 утра 12 мая усиливают карантин - такое решение огласила комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Но выглядит это усиление очень своеобразно. Все, что открылось, и дальше будет работать. Это рынки, салоны красоты и парикмахерские и еда на вынос с правом заходить в рестораны. Ограничения будут касаться только права ходить более, чем по двое.

По словам чиновников, хотят избежать скопления людей в парках и зонах пикников.

За теми, кто захочет собираться в группы и не носит маски, будут следить правоохранители.

Председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко заверил, что разгонять никого не будут. Будут вести профилактическую работу. Горожане восприняли это спокойно.

Львов

Во Львове на выходные никаких карантинных изменений не предвидится. Хотя 8 мая чиновники собирали штаб быстрого реагирования из-за того, что три дня подряд есть резкие скачки количества инфицированных. Объясняют это тем, что стали делать больше тестов. А люди игнорируют карантин сняли маски, начали собираться вместе.

Но поскольку никаких массовых мероприятий в городе не будет, выходные пройдут в привычном режиме.

"Надо открывать папки и скверы для того, чтобы жители могли больше физически двигаться. Мы позволяем от 11 числа на работу летних площадок и террас. Но очень жесткие протоколы измерения температуры, маски", - сообщил Львовский городской председатель Андрей Садовый.

Львовяне по-разному относятся к карантину. Кто-то готов потерпеть еще, другие хотят существенного ослабления.

До понедельника людям не рекомендуют выходить в парки. На выходные полиция будет работать в усиленном режиме будут дежурить 1200 правоохранителей.

Киев

В Киеве на завтра, 9 мая, запланированы несколько акций памяти, в которых примут участие до 100 человек.

Но, несмотря на это, правоохранители решили ограничить движение транспорта. Также будет происходить поверхностный осмотр. Полицейские обещают следить за соблюдением карантинных ограничений, а также не допускать использования участниками акций запрещенной символики.

Также обещают открыть адвокатские бюро, нотариальные конторы, автокинотеатры, библиотеку на выдачу книг. Крупные торговые центры пока будут оставаться закрытыми.

Транспорт, как минимум до 22 мая, будет ходить в том режиме, как сейчас - по специальным пропускам.

Напоминаем, Украина впервые встретила День памяти и примирения в условиях суровых ограничительных мер, введенных через карантин.