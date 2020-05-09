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В Сумах "Ночь музеев" заменят новым проектом

В Сумах "Ночь музеев" заменят новым проектом
02:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Сумах вместо традиционного фестиваля "Ночь музеев" проведут другой проект.

В Сумах традиционный фестиваль "Ночь музеев" в мае проводить не будут, но в то же время сумчанам предлагают другой проект, посвященный искусству.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила директор Агентства промоции "Сумы" Юлия Левченко.

"В связи с проведением мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции фестиваль "Ночь музеев", приуроченный к Международному дню музеев, в мае не состоится. Но мы не можем оставить сумчан без впечатлений. Поэтому коллектив Агентства промоции "Сумы" и активные участники фестиваля, учитывая обстоятельства, готовят альтернативный проект - "Искусство оживает среди людей". Этот проект очень важен и актуален как для сумчан, так и для его участников. Карантин позволил раскрыть новые грани творчества у многих людей, и именно это мы хотим донести людям, поделиться частичкой искусства с каждым", - рассказала Левченко.

По ее словам, в рамках новой инициативы сумчане смогут увидеть, как художники живут в изоляции и как творят в условиях карантина.

Презентация проекта состоится 18 мая.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кабинет министров 4 мая продлил действие карантина до 22 мая, но с 11 мая ограничения будут ослаблены.

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Музей, Карантин, Суммы, Ночь в музее.
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