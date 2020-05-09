На Киевщине директору дома престарелых объявили о подозрении

Новости Украины:На Киевщине директору дома престарелых, где от коронавируса умерли пенсионеры, объявлено о подозрении.

Директору дома престарелых, где от коронавируса COVID-19 умерли трое пенсионеров, объявлено о подозрении, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«Установлено, что дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм. Его директор, физическое лицо-предприниматель, с начала карантинных мероприятий по нераспространению коронавируса не обеспечил надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла мер к изоляции больных…Следователи полиции провели комплекс мероприятий и установили, что жители пансионата, несмотря на карантинные мероприятия, свободно передвигаться по территории села без средств индивидуальной защиты (масок)», - говорится в сообщении, на официальной странице ГУ Нацполиции в Киевской области в соцсети Фейсбук в пятницу.

Полицейским удалось установить, что к пенсионерам беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником коронавирусной инфекции. В результате таких карантинных нарушений заболели COVID-19 больше десяти пенсионеров, трое из которых умерли.

«Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекших гибель людей, женщине грозит наказание до восьми лет», - подытожили в полиции.