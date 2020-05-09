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ОБСЕ: На Донбассе участились нарушения "режима тишины"

ОБСЕ: На Донбассе участились нарушения "режима тишины"
05:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:СММ ОБСЕ сообщает, что на Донбассе участились нарушения "режима тишины".

Наблюдатели СММ ОБСЕ заявляют об увеличении количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ № 109/2020 от 8 мая.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, также зафиксировав больше взрывов (примерно 150), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 85 взрывов)", - отмечается в сообщении.

Как указывается, большинство нарушений режима прекращения огня, в частности большинство взрывов, зафиксировано в районах к юго-западу и северо-западу от Ясиноватой (неподконтрольна правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка), в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), а также неподалеку от участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка).

В Луганской области СММ выявила увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (примерно 125), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 50 взрывов).

"Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе большинство взрывов (некоторые из которых оценены как разрывы артиллерийских снарядов), зафиксировано в районах к северо-востоку, юго-востоку, юго-западу и северо-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), к юго-западу от н. п. Кряковка (подконтрольный правительству, 38 км к северо-западу от Луганска) и к юго-востоку от н. п. Муратово (подконтрольный правительству, 51 км к северо-западу от Луганска)", - отмечается в отчете.

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ОБСЕ, Военные, Донбасс, ВСУ, Режим «Тишины», ООС.
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