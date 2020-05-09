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В Кировоградской области от COVID-19 умерли братья-врачи

В Кировоградской области от COVID-19 умерли братья-врачи
13:42 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Кировоградской ОГА рассказали, что двое братьев, которые являются врачами, умерли от коронавируса.

В Кировоградской области от коронавируса умер 63-летний врач детской областной больницы с Кропивницкого. Раньше от COVID-19 умер его старший брат, который также работал врачом.

Об этом сообщает Кировоградская ОГА.

Прямая речь председателя ОГА Андрея Балоня: "Мужчина находился в областной больнице на госпитализации. Долгое время был на искусственной вентиляции легких.

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Есть основания полагать, что умерший мужчина заразился во время общения со старшим братом – врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля. Медики не смогли спасти его жизнь".

Справка: По состоянию на утро 9 мая в Кировоградской области подтверждено 411 случаев коронавируса.

Всего в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавируса, из них 515 за минувшие сутки.

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Все по теме:

Кировоградская область, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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