На Сумщине поймали россиянина-контрабандиста (Видео)

Новости Украины:Гражданин РФ незаконно переместил с России 90 кг табака.

В районе села Поповка у российско-украинской границы пограничники задержали россиянина, который незаконно переместил из Российской Федерации 90 кг табака.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Так, вчера в Великописаревском районе пограничники отделения "Большая Писаревка", реализуя заранее полученную информацию, задержали в районе села Поповка у российско-украинской границы мужчину без документов с 9 мешками с товаром. Правоохранители выяснили, что задержанный является гражданином РФ, а в мешках, которые он незаконно переместил с территории России, находилось около 90 кг табачной смеси", — говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас 27-летний иностранец задержан для выяснения всех обстоятельств дела.

"За незаконное пересечение государственной границы Украины и нарушение пограничного режима россиянин будет привлечен к административной ответственности. Обнаруженный товар пограничники передадут представителям таможни", — отмечается в сообщении.