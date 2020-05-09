В Харькове не разминулись два трамвая: есть пострадавшая

Новости Украины:В Харькове на перекрестке столкнулись два трамвая.

9 мая в Харькове не разминулись два трамвая, в результате чего пострадала женщина.

ДТП произошло около 12.00 на перекрестке улиц Полевой и Плехановской. Об этом сообщили в паблике пресс-службы патрульной полиции Харькова.

На дороге столкнулись два трамвая 8 маршрута. От удара у одного трамвая вылетело лобовое стекло, у второго - боковое.

Также в результате аварии пострадала пассажирка одного из трамваев - ее медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства столкновения устанавливает следственно-оперативная группа.