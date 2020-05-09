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Мероприятия к 9 мая в Киеве: правоохранители составили 4 админпротокола

Мероприятия к 9 мая в Киеве: правоохранители составили 4 админпротокола
18:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Киеве мероприятия 9 мая прошли без существенных нарушений правопорядка, составлено 4 админпротокола.

В Киеве мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне прошли без существенных нарушений правопорядка, сообщило Министерство внутренних дел в соцсети Фейсбук.

Во время мероприятий в Парке Вечной славы на специально установленных пропускных пунктах сотрудники полиции проводили поверхностную проверку для выявления запрещенных вещей у лиц, которые пришли возложить цветы к мемориалу.

"Вместе с тем, в связи с карантинными ограничениями правоохранители пропускали на территорию парка по два человека с определенным промежутком времени и требованием соблюдения дистанции в полтора метра, а также выдавали защитные маски тем, у кого они отсутствовали", - сообщается на странице МВД в соцсети Фейсбук.

Кроме того, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции столичные спасатели каждый час проводили дезинфекционную обработку на Аллее Героев Крут и на территории Парка Вечной славы.

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Однако, несмотря на многочисленные предупреждения, все же некоторые граждане нарушали действующее законодательство о декоммунизации и установленные правила карантина. "Полицейские составили четыре административных протокола: один по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты), а остальные - по ст. 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В дальнейшем материалы будут направлены в суд для принятия решения", - отмечено в сообщении.

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Киев, МВД, 9 мая, Нацполиция.
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