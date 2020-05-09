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Херсонщина отчиталась о 300% надбавки медработникам

Херсонщина отчиталась о 300% надбавки медработникам
23:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:Все медработники, которые работали с больными COVID-19 на Херсонщине получили 300% надбавки.

На Херсонщине уже выплатили 300% надбавки за март и апрель медикам, оказывающим помощь больным COVID-19, и вовремя отчитались об этом в профильное министерство.

Об этом в Faceboоk сообщил директор департамента здравоохранения ОГА Виктор Короленко.

«Все медицинские работники, которые работали с больными COVID-19 на Херсонщине, получили доплаты за март, апрель в 300%. Деньги уже у них на счетах. Соответствующий отчет был направлен в Минздрав», - отметил Короленко.

Напоминаем, министр здравоохранения Максим Степанов 9 мая заявил, что была поставлена задача отчитаться до конца дня пятницы, 8 мая, о выплатах медикам 300% надбавок, и сказал, что Днепропетровская, Киевская и Херсонская области вообще не отчитались.

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Вместе с тем, накануне в Херсонской ОГА проинформировали, что по состоянию на 8 мая 359 человек, которые работают в областной инфекционной больнице, в экстренной медицине, в больницах городов Новая Каховка, Олешки и Геническ, получили уже 3 млн 221 тыс. гривень надбавки за март – апрель. Это медицинские работники пяти медучреждений, которые оказывают помощь больным COVID-19.

В области 156 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 69 больных уже выздоровели, есть 2 летальных случая.

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Медики, Херсонщина, Медработники, Коронавирус.
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