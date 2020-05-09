На Львовщине будут судить женщину, за поджог дома бывшего мужа

Новости Украины:Суд Львовщины будет судить женщину, которая возможно подожгла дом бывшего мужа.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении женщины, которая подозревается в поджоге дома своего бывшего мужа во Львовской области. Об этом пресс-службу полиции Львовской области.

Так, информация о пожаре в жилом доме, расположенном в одном из сел Сколевского района, поступило в полицию 9 апреля.

"Во время досудебного расследования сотрудники Сколевского отделения полиции установили, что здание загорелось в результате поджога, к которому причастна бывшая жена владельца дома - 48-летняя жительница того же села. Как пояснила злоумышленница, дом она подожгла из-за неприязненных отношений с мужем", - говорится в сообщении.

Также следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

"Досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено на рассмотрение суда", - отмечается в сообщении.

Напомним, мужчина из мести поджег дом бывшей жены.