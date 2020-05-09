Скачать
Суббота, 09.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Посол Украины в ФРГ отметил роль Меркель в сдерживании российской агрессии
Посол Украины в ФРГ отметил роль Меркель в сдерживании российской агрессии
19 продуктовых рынков Киева получили разрешение на работу 10 мая: список
19 продуктовых рынков Киева получили разрешение на работу 10 мая: список
Президент Спортинга рад, что продал Фернандеша до приостановки сезона
Президент Спортинга рад, что продал Фернандеша до приостановки сезона
Тoyota готовит две новые версии Corolla
Тoyota готовит две новые версии Corolla

На Львовщине будут судить женщину, за поджог дома бывшего мужа

На Львовщине будут судить женщину, за поджог дома бывшего мужа
23:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Суд Львовщины будет судить женщину, которая возможно подожгла дом бывшего мужа.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении женщины, которая подозревается в поджоге дома своего бывшего мужа во Львовской области. Об этом пресс-службу полиции Львовской области.

Так, информация о пожаре в жилом доме, расположенном в одном из сел Сколевского района, поступило в полицию 9 апреля.

"Во время досудебного расследования сотрудники Сколевского отделения полиции установили, что здание загорелось в результате поджога, к которому причастна бывшая жена владельца дома - 48-летняя жительница того же села. Как пояснила злоумышленница, дом она подожгла из-за неприязненных отношений с мужем", - говорится в сообщении.

Также следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

"Досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направлено на рассмотрение суда", - отмечается в сообщении.

Напомним, мужчина из мести поджег дом бывшей жены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Полиция, Суд, Львовщина, Подпал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Они жадные": Андре Тан назвал звезд, с которыми не любит работать (Видео)
02 С Днем победы 9 мая! Лучшие поздравления своими словами, открытки
03 Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
04 Дожди с грозами: какой будет погода на 9 мая
05 Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 9 мая
Мероприятия к 9 мая: полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 админпротоколов
Мероприятия к 9 мая: полиция открыла четыре уголовных производства
Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
Экспорт зерна: Украина установила новый рекорд
Вот это сходство: модель plus-size Эшли Грэм опубликовала фото со своей мамой
Вот это сходство: модель plus-size Эшли Грэм опубликовала фото со своей мамой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь