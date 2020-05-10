Карпатский биосферный заповедник проложит новые туристические маршруты

Новости Украины:Карпатский биосферный заповедник готовится встречать туристов новыми тропами и маршрутами.

В Карпатском биосферном заповеднике промаркировали и оборудовали указателями новый путь к минеральному источнику.

Об этом сообщается на странице КБЗ в Facebook.

«Друзья, пока карантин продолжается, мы готовимся встречать вас новыми тропами и маршрутами. Так, на центральной усадьбе КБЗ работники Рахов-Берлибаского ПНИ отделения промаркировали и оборудовали указателями новый путь к минеральному источнику в урочище Пиддил», – говорится в сообщении.

Отмечается, что тропа протяженностью 500 м начинается от Водопада здоровья.

Новый маршрут для туристов / Фото: Карпатский биосферный заповедник

«Идя маршрутом, вы наслаждаетесь лесом и многообразием растений. А также почти до самого источника вас сопровождает приятный шум ручья, который образует Водопад здоровья. В конце откроется невероятная панорама гор. Здесь есть беседка и полезный для здоровья минеральный источник», – написали в заповеднике.

Тропа идеально подходит для походов с детьми и с семьей.