Карпатский биосферный заповедник проложит новые туристические маршруты

В Карпатском биосферном заповеднике промаркировали и оборудовали указателями новый путь к минеральному источнику.
Об этом сообщается на странице КБЗ в Facebook.
«Друзья, пока карантин продолжается, мы готовимся встречать вас новыми тропами и маршрутами. Так, на центральной усадьбе КБЗ работники Рахов-Берлибаского ПНИ отделения промаркировали и оборудовали указателями новый путь к минеральному источнику в урочище Пиддил», – говорится в сообщении.
Отмечается, что тропа протяженностью 500 м начинается от Водопада здоровья.
Новый маршрут для туристов / Фото: Карпатский биосферный заповедник
«Идя маршрутом, вы наслаждаетесь лесом и многообразием растений. А также почти до самого источника вас сопровождает приятный шум ручья, который образует Водопад здоровья. В конце откроется невероятная панорама гор. Здесь есть беседка и полезный для здоровья минеральный источник», – написали в заповеднике.
Тропа идеально подходит для походов с детьми и с семьей.