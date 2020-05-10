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В МВД показали, как в 2014 году начиналось освобождение Мариуполя (Видео)

В МВД показали, как в 2014 году начиналось освобождение Мариуполя (Видео)
02:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Город от пророссийских террористов окончательно освободили в июне 2014 года.

Министерство внутренних дел Украины напомнило, как в мае 2014 года начиналась операция по освобождению Мариуполя от пророссийских боевиков.

Соответствующее видео опубликовано на странице ведомства в Facebook.

"В этом видео прекрасно все. И прорыв, и тот факт, что именно из "летающего БМП" началось освобождение Мариуполя, и отчаяние любителей "русского мира", - говорится в сообщении.

В МВД добавляют, что не устают показывать это видео майскими днями. И уточняют, что управлял БМП солдат срочной службы 72-й бригады Дмитрий Ворон.

Напоминаем, как проходило освобождение Мариуполя, которое завершилось 13 июня 2014 года победой сил Антитеррористической операции.

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МВД, Боевики, БМП, Маруполь.
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