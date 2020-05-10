В Запорожье у мужчины изъяли более тысячи экземпляров запрещенной символики

Новости Украины:Мужчина, который позиционирует себя как представитель одной из российских неправительственных структур, организовал противоправную деятельность по изготовлению и распространению символики, запрещенной законодательством.

Запорожские полицейские изъяли у жителя города более 1,2 тыс. экземпляров газеты "Полк Победы" во время обыска, проведенного в рамках производства по факту изготовления и распространения коммунистической символики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Запорожской области.

Отмечается, что 6 мая в полицию от СБУ поступило сообщение о противоправной деятельности жителя Запорожья 1974 года рождения, который на своей странице в Fаcebook призывает к изготовлению и распространению коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. "Кроме того, указанный гражданин позиционирует себя как представитель одной из российских неправительственных структур", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины.

В ночь 9 мая правоохранители провели санкционированные обыски, во время которых были выявлены защитные маски, шарики, плакаты, флаги и другая продукция с коммунистической символикой.

"В ходе обысков изъято более 1200 экземпляров газеты "Полк Победы 1945-2020", около 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями "Полк победы" и "75 лет Великой Победы ", более 90 красных лент с изображением "Серп и молот", более 20 георгиевских лент, 20 кепок, 177 полимерных пакетов, шарики, с изображением "Серп и молот", флэш-носители, 13 системных блоков, более 250 печатей различных предприятий, черновые записи. Также правоохранители изъяли приветственное обращение с печатным текстом "Москва", около 100 грамот и приказов разным лицам по случаю 9 мая, портрет с изображением Ленина и красный плакат с изображением "Серп и молот", - сообщили в полиции.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников деятельности, запрещенной законом.