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Чиновников Сумского облсовета подозревают в растрате более 1,5 млн грн

Чиновников Сумского облсовета подозревают в растрате более 1,5 млн грн
06:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Должностных лиц Сумского облсовета подозревают в растрате более 1,5 миллиона гривень.

СБУ подозревает должностных лиц одного из управлений Сумского облсовета в растрате более 1,5 миллиона гривень, выделенных для детской больницы.

Об этом сообщила пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

«Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области разоблачила присвоение государственных средств, которые были предусмотрены для обустройства рабочих мест медиков Сумской областной детской клинической больницы. По предварительным данным следствия, должностные лица одного из управлений Сумского облсовета во время организации тендера на приобретение 80 компьютеров для медучреждения искусственно завысили стоимость продукции более чем на 1,5 миллиона гривень. Деньги были перечислены на аффилированную коммерческую структуру, которая из-за вмешательства чиновников безосновательно получила победу в ходе проведения торгов», - рассказала Рапута.

Во время обысков по месту работы фигурантов, правоохранители обнаружили документы и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

«В ходе проведения следственно-оперативных действий руководитель одного из управлений облсовета пытался избавиться от незадекларированных 10 тысяч долларов США и технических паспортов на два автомобиля, которыми он пользовался. Вещественные доказательства должен был незаметно вынести из помещения учреждения его подчиненный», - сообщила пресс-секретарь УСБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, если оно повлекло тяжкие последствия) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса, продолжаются неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Проверяется возможная причастность фигурантов к другим фактам противоправной деятельности.

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СБУ, Сумская область, ОГА, Чиновники.
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