ООС штаб: боевики трижды нарушали "тишину"

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов с начала текущих суток.

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

"С начала текущих суток, 10 мая, по состоянию на 12.00, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения. При этом враг каждый раз применял минометы, выпустив всего 24 мины различных калибров", - сказал Гуцуляк.

В 04.45 от оккупированного Спартака противник начал обстрел позиций защитников Авдеевки, применяя в течение часа автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также миномет 82-го калибра.

С 05.10 по мужественным защитникам Авдеевки российско-оккупационные войска по направлению от Каштанового также применили минометы 120-го и 82-го калибров, а также гранатометы и стрелковое оружие.

В это же время, с 05.00 разрывы нескольких вражеских мин калибра 82 мм по направлению от оккупированного села Березовское зафиксировали наши воины в районе Орехового. Противник также вел здесь огонь из СПГ, АГС и крупнокалиберных пулеметов.

"После утренних проявлений вооруженной агрессии и получения достойного жесткого ответа со стороны защитников Украины, по имеющейся информации, российско-оккупационные войска пока воздерживаются от нарушения режима тишины. Наши герои контролируют обстановку. Потерь в результате прицельного огня противника и боевых действий, среди наших героев-защитников нет. Потери оккупантов уточняются", - подытожил представитель Минобороны.

Как сообщалось, 9 мая российско-оккупационные войска нарушили режим тишины 17 раз.