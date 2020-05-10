Коронавирус в оккупированном Крыму: за сутки подтвердили 4 новых случая

В оккупированном Россией Крыма зарегистрировано 193 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Согласно опубликованной информации, 24 случая "завезены из-за границы, 21 – из субъектов России, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других регионов страны, 125 – по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами".
Отмечается, что за прошедшие сутки подтвердили четыре новых случая коронавируса. Так, двое заболевших прибыли из Москвы, один случай выявлен при лабораторном мониторинге внебольничных пневмоний, еще один – во время лабораторного обследования контактного лица по ранее подтвержденному случаю.
Все больные госпитализированы в инфекционный стационар.
Также отмечается, что за весь период выздоровели 57 человек.