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В Днепропетровской области во время пожара погибла женщина

В Днепропетровской области во время пожара погибла женщина
17:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Днепропетровской области во время тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины.

В городе Желтые Воды во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело женщины 1949 года.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, 10 мая в 04:53 к спасателям поступило сообщение о том, что на улице Заводской города Желтые Воды, горит квартира на 6-м этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома.

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"Прибыв на место, спасатели установили, что входная дверь в квартиру не закрыта, а пожар возник внутри жилой комнаты двухкомнатной квартиры на 6-м этаже. Пожар локализован в 05:04 и ликвидирован в 05:28. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 7 кв.м. Во время тушения пожара, пожарными обнаружено тело хозяйки 1949 года рождения, без признаков жизни", - говорится в сообщении.

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Пожар, Днепропетровская область, ГСЧС.
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