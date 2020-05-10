В Харькове 10 экипажей полиции более часа преследовали пьяного водителя, но тому удалось уйти (Видео)

Новости Украины:В Харькове 10 экипажей полиции более часа гонялись за пьяным водителем.

В Харькове десять автомобилей полиции более часа гонялись за пьяным водителем.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Мужчину остановили за пьяную езду, но пока патрульные оформляли протокол, водитель сбежал. Правоохранители устроили за ним погоню.

По предварительным данным, при побеге водитель травмировал полицейского, зацепив его автомобилем.

В сети пишут, что водителя видели в нескольких районах города, а потом, по всей видимости, он вырулил на Окружную дорогу, и там его след потерялся.

Правоохранители не смогли догнать нарушителя, поскольку во многих автомобилях закончился бензин.