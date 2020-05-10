В Харькове 10 экипажей полиции более часа преследовали пьяного водителя, но тому удалось уйти (Видео)

В Харькове десять автомобилей полиции более часа гонялись за пьяным водителем.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Мужчину остановили за пьяную езду, но пока патрульные оформляли протокол, водитель сбежал. Правоохранители устроили за ним погоню.
По предварительным данным, при побеге водитель травмировал полицейского, зацепив его автомобилем.
В сети пишут, что водителя видели в нескольких районах города, а потом, по всей видимости, он вырулил на Окружную дорогу, и там его след потерялся.
Правоохранители не смогли догнать нарушителя, поскольку во многих автомобилях закончился бензин.