В Житомирской области пьяный тракторист угрожал патрульным мачете

Новости Украины:На Житомирщине пьяный тракторист угрожал полицейским мачете.

В Хорошевском районе Житомирской области пьяный тракторист угрожал патрульным полиции мачете.

Об этом сообщает Житомир-Экспресс.

49-летний селянин ехал на тракторе, нарушив правила дорожного движения. Полиция остановила нарушителя и обнаружила, что водитель пьян.

Свое водительское удостоверение назад из рук полиции тракторист пытался вернуть с помощью мачете.

Коростышевская местная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве по факту угроз насилия работникам полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Дело будет рассматривать Володарск-Волынский районный суд.