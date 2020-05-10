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В Житомирской области пьяный тракторист угрожал патрульным мачете

В Житомирской области пьяный тракторист угрожал патрульным мачете
18:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:На Житомирщине пьяный тракторист угрожал полицейским мачете.

В Хорошевском районе Житомирской области пьяный тракторист угрожал патрульным полиции мачете.

Об этом сообщает Житомир-Экспресс.

49-летний селянин ехал на тракторе, нарушив правила дорожного движения. Полиция остановила нарушителя и обнаружила, что водитель пьян.

Свое водительское удостоверение назад из рук полиции тракторист пытался вернуть с помощью мачете.

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Коростышевская местная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве по факту угроз насилия работникам полиции при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Дело будет рассматривать Володарск-Волынский районный суд.

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Житомирская область, Нетрезвое вождение, Нацполиция.
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