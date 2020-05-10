На Закарпатье пиротехники уничтожили мины времен Второй мировой

Новости Украины:На Закарпатье обнаружили три минометные мины времен Второй мировой войны.

Пиротехники на Закарпатье уничтожили три минометные мины 82 калибра времен Второй мировой войны, найденные местными жителями, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"Три минометные мины уничтожили пиротехники ГСЧС Закарпатья. В дальнейшем идентифицировали боеприпасы как минометные мины калибром 82 мм времен Второй мировой войны и уничтожили их", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Фейсбуке.

Как отмечается, обнаружили опасные находки местные жители во время прогулки в воскресенье в селе Пистрялово в Мукачевском.

"Металлические "болванки" лежали на обочине дороги. Крестьяне вызвали спасателей и обозначили место находки, зная: любые действия с такими предметами - опасны", - отметили в ГСЧС.