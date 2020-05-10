Обстрел боевиками Трехизбенки: Штаб ООС показал последствия

Новости Украины:Вчера оккупанты обстреляли окрестности населенного пункта Трехизбенка.

Вчера, 9 мая, боевики обстреляли окрестности населенного пункта Трехизбенка на Луганщине, во время которого пострадали два двора.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, огонь открыли около 21:00. В результате обстрелов повреждены два частных дома с хозяйственными помещениями, из местных жителей никто не пострадал.

"Поскольку обстрелы оккупантов несли прямую угрозу жизни и здоровью как военнослужащих, так и гражданских лиц, подразделения Объединенных сил были вынуждены открыть огонь в ответ", — добавили в штабе.

Также отмечается, что сегодня, 10 мая, боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, в частности использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы. Обстрелы зафиксировали вблизи Авдеевки (трижды), Орехового (дважды) и рядом с Новотошковским.

Напомним: 9 мая российские оккупанты с начала суток семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.