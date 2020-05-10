Боевики вновь произвели обстрел окрестности Орехового, ранив четырех военных

Новости Украины:Враг открыл огонь по украинским военным возле Орехового.

10 мая подразделения оккупационных войск РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.

Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.

"Враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса по украинским защитникам возле Орехового, в результате чего один военнослужащий получил ранения и еще трое – боевые травмы", - говорится в сообщении.

Военных оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.

"Состояние их здоровья удовлетворительное", - добавили в штабе.

Обстрел оккупантов не остались без ответа.

"Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", - отметили в пресс-службе.

Напомним: вчера, 9 мая, в результате обстрелов боевиков ранения получили четверо украинских военных.