Боевики вновь произвели обстрел окрестности Орехового, ранив четырех военных

10 мая подразделения оккупационных войск РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил.
Об этом информирует штаб операции Объединенных сил.
"Враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса по украинским защитникам возле Орехового, в результате чего один военнослужащий получил ранения и еще трое – боевые травмы", - говорится в сообщении.
Военных оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь.
"Состояние их здоровья удовлетворительное", - добавили в штабе.
Обстрел оккупантов не остались без ответа.
"Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", - отметили в пресс-службе.
Напомним: вчера, 9 мая, в результате обстрелов боевиков ранения получили четверо украинских военных.