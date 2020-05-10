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В Николаеве спасатели достали из колодца мужчину

В Николаеве спасатели достали из колодца мужчину
23:58 Вс, 10 Май 2020 Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Николаеве мужчина провалился в четырехметровый колодец.

В Николаеве в результате несчастного случая мужчина упал в колодец. Сейчас он с переломом голени доставлен в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, 10 мая, в 10:05, по экстренному номеру 101 поступило сообщение о том, что мужчине 1987 года рождения нужна помощь.

Мать пострадавшего сообщила, что на ул. Успенская в мкр Терновка г. Николаева ее сын хотел почистить четырехметровый колодец на территории частного домовладения и установил внутри него лестницу. Когда спускался - упал в него и травмировался.

На месте чрезвычайники установили треногу, используя альпинистское снаряжение и спасательную косынку, вытащили пострадавшего наружу и положили на носилки.

Бригада медиков оказала первую помощь и транспортировала мужчину, каретой скорой в больницу с предварительным диагнозом перелом правой голени.

Напомним, в селе Сурско-Литовское Днепровского района Днепропетровской области мужчина по неизвестным причинам упал в колодец.

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Николаев, Спасатели, Колодец, ГСЧС.
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